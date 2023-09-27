Стало известно, кому будет сложнее получить ипотеку с 1 октября Финансист Ермилова: ипотеку станет сложнее получить при высокой долговой нагрузке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Центробанк второй раз за год принял решение увеличить коэффициенты риска по ипотеке с низким первоначальным взносом (до 20%), рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Изменения также коснутся заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки.

Последние годы объемы льготного кредитования увеличивались из-за совместных программ застройщиков и банков. В то же время низкие процентные ставки разгоняли цены на недвижимость.

Чтобы этого избежать, Банк России стал вводить различные ограничения, и к настоящему времени практически нет заниженных процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако до сих пор остается существенная доля рискованных кредитов, — сказала эксперт.

Прямого запрета на такие займы не будет. Введенные набавки сделают невыгодными рисковые кредиты, однако это позволит добиться стабилизации цен, отметила Ермилова.

Недавно юрист, специалист по банкротствам Елизавета Михайлова рассказала, что у россиян, имеющих кредиты, при возникновении сложной жизненной ситуации финансовую нагрузку можно снизить при помощи банка. По ее словам, одним из способов снижения нагрузки может стать изменение условий займа.