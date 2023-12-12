Россиянам пересчитают пенсии по новым правилам Экономист Гиринский: Росстат запустил новые формы перерасчета пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росстат в декабре запустил новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенных им выплат, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского. По его словам, учет регламентируется соответствующим приказом ведомства от 17 ноября 2023 года.

Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе, — пояснил эксперт.

Данные будут обрабатываться, анализироваться и группироваться на основе информации, содержащейся на лицевых счетах пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах Социального фонда России. Кроме того, их можно будет использовать для точной оценки индексации пенсионных выплат в одном или нескольких регионах.

Все формы необходимо заполнить и оформить первого числа месяца, следующего за отчетным, и представить их в СФР. Расчет средних размеров выплат требует точности до двух знаков после запятой.

Депутаты Госдумы ранее одобрили законопроект о запрете банкам и другим финансовым организациям брать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с социально уязвимых категорий граждан — пенсионеров, инвалидов, малоимущих. Как пояснил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, полный перечень таких россиян установит правительство.