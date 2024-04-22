Россиянам раскрыли, зачем нужны повышенные ставки по семейной ипотеке Эксперт по недвижимости Радченко: при высокой ставке купят жилье не для продажи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нужно повысить ставки по семейной ипотеке, чтобы люди покупали жилье для себя, а не для перепродажи, рассказала в беседе с «360» эксперт по недвижимости Ирина Радченко. По ее словам, увеличивать ставки нужно было намного раньше.

Мое предложение: оставить ипотеку 6% для семей с детьми, но на квартиры как минимум 70 квадратных метров. Чтобы люди действительно покупали жилье, чтобы растить детей, а не для последующей продажи подороже, — объяснила эксперт.

Радченко отметила, что это решение нужно было принять уже давно. По ее мнению, семьи с детьми нужно поддерживать, но не так, как это делалось раньше. Эксперт добавила, что меры Центрального банка уже влияют на снижение спроса на ипотеку, например, ужесточаются параметры проверки качества заемщиков.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам. Он отметил, что устанавливать ставку нужно в зависимости от уровня платежеспособности населения, поскольку регионы с низким уровнем дохода не смогут взять ипотеку со ставкой 12%.

До этого стало известно, что после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет ставка по семейной ипотеке может быть повышена до 12%. Пока заем на жилье выдается таким семьям под 6%. Сейчас ведомство обсуждает все предложения в связи с продлением до 2030 года программы семейной ипотеки.