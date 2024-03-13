Россиянам назвали страну, где можно безопасно провести отпуск Посол Джагарян: отпуск на Шри-Ланке безопасен для российских туристов

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Для российских туристов отдых на Шри-Ланке безопасен, однако им важно понимать, что законы островного государства нужно соблюдать, заявил посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян в интервью ТАСС. По словам дипломата, на острове нет каких-либо угроз для жизни или препятствий политического характера, поскольку власти страны придерживаются сбалансированной позиции по вопросу Украины, несмотря на давление западных стран.

В настоящее время пребывание российских туристов на Шри-Ланке безопасно. Каких-либо политических или иных угроз для их жизни и здоровья нет, — пояснил посол.

Джагарян подчеркнул, что на острове, как и в других государствах с развитой туристической сферой, происходят случаи кражи денег и документов. По его словам, в этой ситуации путешественникам нужно не забывать о бдительности и проявлять осмотрительность во время отдыха в этой стране.

Также посол напомнил, что 17 февраля посольство России обратилось к гражданам страны по вопросу возможности их возвращения на родину, однако заявление было неверно интерпретировано некоторыми СМИ. Как уточнил дипломат, оно было адресовано не тем, кто собирается на короткое время посетить Шри-Ланку, а тем, кто уже длительное время находится на острове.

Ранее руководитель турфирмы тревел-блогер Наталия Ансталь заявила: март считается отличным временем для того, чтобы провести отпуск за границей. Одними из наиболее востребованных направлений в это время считаются Таиланд, Индия и Шри-Ланка.