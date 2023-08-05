Россиянам раскрыли способы охладить квартиру в жару без кондиционера Строительный эксперт Васильев: от жары дом без кондиционера защитят шторы и ледяная вода

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Снизить температуру в квартире во время периода аномальной жары без кондиционера реально, если свести к минимуму попадание прямых солнечных лучей в помещения, особенно утром и днем, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, от ультрафиолета защитят плотные шторы, жалюзи и специальные светоотражающие пленки.

По его словам, все вышеупомянутое поможет только отчасти, так как через некоторое время оно нагреется и в комнатах станет душно, особенно при наличии больших окон или лоджии.

Если окна выходят на солнечную сторону и убирать шторы или жалюзи не хочется, то время от времени распыляйте холодную воду на шторы или жалюзи. Также, когда начнет особенно сильно припекать, из пульверизатора распылите ледяную воду в центре каждой комнаты. Таким образом можно охладить руки и лицо, станет легче, — отметил Васильев.

Собеседник добавил, что в жаркие дни лучше не пользоваться духовкой, плитой и утюгом.

Ранее терапевт Оксана Пивоварова рассказала NEWS.ru, что в группе риска из-за аномальной жары находятся граждане любого возраста с гипертонией, ожирением, заболеваниями щитовидной железы, а также дети и пожилые. Медик подчеркнула, что пришедший в ряд регионов летний зной, включая Москву, опасен для курильщиков и злоупотребляющих алкоголем.

По ее словам, если придется выйти на улицу, то лучше надеть головной убор и не находиться долго на солнце: взрослым — не дольше двух часов, детям — не более часа под прямыми лучами.