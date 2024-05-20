Россиянам раскрыли схему «медицинского» мошенничества Киберэксперт Калемберг: мошенники пытаются обмануть людей при помощи ОМС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аферисты пытаются эксплуатировать тему обязательного медицинского страхования (ОМС) для обмана жертв, заявил в беседе с «Москвой 24» эксперт по кибербезопасности Денис Калемберг. Он пояснил, что мошенники призывают пострадавших продиктовать код из СМС-сообщения якобы для подтверждения записи к врачу.

Звонящий предлагает выбрать для прохождения ближайшую поликлинику (из числа реальных медицинских учреждений), выбрать дату и время приема и для подтверждения записи просто назвать код из СМС, — уточнил Калемберг.

Эксперт отметил, что злоумышленники при помощи полученных данных могут открыть доступ к учетной записи человека на портале «Госуслуги», а после взять на жертву микрозайм или перепродать личные сведения другим аферистам. Если преступники перед звонком взломали мобильный банк или знают данные кредитной карты пострадавшего, то с помощью СМС-кода они могут подтвердить операцию по списанию денег со счета, перечислил Калемберг.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин ранее предложил обязать операторов связи начать работу с МВД, в рамках которой специалисты будут вычислять данные телефонных мошенников в режиме реального времени.