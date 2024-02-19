Россиянам раскрыли секреты ухода за носками Продуктолог Рыжкова: перед стиркой носки следует замочить

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Чтобы эффективно отстирать носки от грязи по типу земли или глины, предварительно их нужно замочить и потереть руками, посоветовала продуктолог Ольга Рыжкова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что это позволит избавиться от физических загрязнений, таких как песчинки. Она предупредила, что натуральные материалы сложнее отстирывать, но для ухода за ними можно использовать большой спектр очищающих средств.

Плюс в том, что к [натуральным] материалам можно применять более широкий спектр средств и температур стирки. Если на носках присутствуют загрязнения по типу земли/глины, предварительно их необходимо замочить и потереть руками, чтобы избавиться от физических загрязнений типа песчинок и прочего, — пояснила эксперт.

Белые носки из хлопка следует стирать при помощи порошков с кислородным отбеливателем. Предварительно их можно замочить в растворе. Для такого материала температура воды должна достигать до 60 градусов. Если же в составе есть синтетические волокна, лучше не использовать кислородный отбеливатель. Для предварительной обработки продуктолог рекомендует приобрести жидкий пятновыводитель. Избавиться от сероватого оттенка, который приобретают белые носки со временем, получится при помощи раствора лимонной кислоты.

Микробиолог Андрей Шестаков ранее рассказал, что машинная стирка одежды не убивает 100% бактерий. Эксперт подчеркнул, что для полного избавления от микроорганизмов температура воды должна быть выше 100 градусов.