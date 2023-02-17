Россиянам раскрыли секрет приготовления ажурных блинчиков Россиянам посоветовали использовать плоскую сковороду для приготовления ажурных блинчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для приготовления ажурных блинчиков лучше взять плоскую или специальную блинную сковороду, посоветовала россиянам руководитель практики в PR-агентстве Мария Жожина. Она рассказала «МК в Питере», что для приготовления блюда потребуется один л молока, пять яиц, щепотка соли, четыре столовые ложки сахара и мука.

Нужно смешать ингредиенты комнатной температуры: один л молока, пять яиц, щепотку соли, четыре столовые ложки сахара, муку до состояния густой сметаны. После того как все перемешали, продолжаем мешать и заливаем стакан кипятка. Должно получиться достаточно жидкое тесто — как жирные сливки. В него добавляю 2 ложки растительного масла, — пояснила Жожина.

Дополнительно смазывать сковородку маслом не потребуется, так как оно уже есть в смеси. По словам специалиста, этот рецепт она узнала еще 10 лет назад и с тех пор пользуется только им. Жожина рассказала, что такие блинчики вкусно есть с начинкой, а еще можно сделать из них блинный торт. Для этого нужно уложить блины друг на друга, выкладывая между каждым слоем начинку.

Диетолог-консультант Ольга Капийчук ранее порекомендовала выпивать перед завтраком стакан теплой воды. Она посоветовала отказаться от фруктов, бекона и жареного мяса по утрам.