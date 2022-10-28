Россиянам раскрыли рецепт необычных хачапури к Хэллоуину

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Дачник и садовый эксперт Ирина Корсакова рассказала СМИ, как сделать хачапури из тыквы к празднованию Хеллоуина. Для этого, по ее словам, понадобится 300 грамм тыквы, два яйца, 150 — 200 мл кефира, 150 грамм сыра, 150 грамм муки, четверть чайной ложки соды и соль.

Согласно рецепту Корсаковой, для приготовления хачапури к Хеллоуину сначала нужно натереть плод тыквы и сыр на крупной терке. Затем смешать тесто из кефира, яиц и муки и сделать его похожим по консистенции на тесто для оладьев. После этого перемешать его с натертой тыквой и сыром, и выложить на сковороду, политую растительным маслом. Эксперт уточнила, что жарить хачапури нужно 5-10 минут до готовности.

Все, как я люблю — быстро, легко и вкусно даже в холодном виде. Немного может не получаться «переворот» блина на сковороде, но для пробы можно взять сковороду небольшого диаметра, — сказала Корсакова.

Онлайн-кинотеатр KION ранее подобрал для россиян фильмы, которые балансируют на грани хоррора, драмы и даже комедии, но все равно погружают в атмосферу ужаса. Среди них: «Пикник у висячей скалы». «Коко-ди Коко-да», «Маяк», «Солнцестояние» и «Мы».