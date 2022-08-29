Россиянам раскрыли причину резкого роста цен на кофе Агроном Тихонова: рост цен на кофе в России является искусственным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на кофе в России является искусственным, а неурожай — всего лишь повод, убеждена агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова. В разговоре с «360» она усомнилась, что стоимость кофе в стране может зависеть от мировых цен. Специалист также отметила, что в Бразилии заморозки ударили уже после того, как сформировались зерна, а скачки урожайности легко нивелируются старыми запасами.

Россия находится в таком сегменте, что стоимость кофе у нас вряд ли будет зависеть от мировых цен. В последнее время в нашу страну стало поступать много азиатского зернового кофе, — подчеркнула эксперт.

Тихонова не считает, что ситуация с ценами может измениться, если Россия начнет закупать зеленый кофе. По ее словам, в самой Европе он может подорожать, так как стоимость обжарки растет за счет увеличения стоимости электроэнергии.

Эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный ранее сообщил, что кофе в России может подорожать на 30% вследствие плохого урожая в мире. По его словам, неурожай уже отразился на стоимости кофе на мировых рынках и в ближайшее время затронет российских потребителей. Аналитик прогнозирует, что цена будет расти постепенно в течение года.