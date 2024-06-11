Россиянам раскрыли причину отравлений водопроводной водой Эксперт по очистке воды Егоров: отравление может быть из-за загрязнения в трубах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отравиться водопроводной водой можно из-за загрязнений в трубах, рассказал MIR24.TV специалист по очистке воды Игорь Егоров. По его словам, отравления происходят из-за микробиологии или из-за физико-химических соединений.

Проблема может быть в химическом составе воды непосредственно в водохранилищах, например, в ней бывает очень высокое содержание железа, может быть вторичное загрязнение, которое происходит в трубах. К примеру, в водопроводную воду случайно могут попасть канализационные стоки, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что не получится в домашних условиях проверить состояние водопроводной воды, однако можно приобрести фильтр для улучшения ее качества. Лучше выбрать с функцией ультрафильтрации, поскольку такой фильтр нейтрализует хлор и придает воде приятный вкус. Однако все равно нужно провести анализ, чтобы понять, можно ли пить воду из-под крана.

Я бы сделал сначала анализ воды на какие-то основные элементы, а после этого уже принимал решение, можно ли ее пить из-под крана, — добавил Егоров.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что утечка на водоводе привела к массовому отравлению в Дагестане. По данным ведомства, из-за аварии случился «подсос» водных стоков.