Россиянам раскрыли причину измен Психиатр Теслер: измены могут происходить из-за дурного воспитания

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Люди могут изменять друг другу из-за дурного воспитания, рассказал «Радио 1» психиатр, сексолог Александр Теслер. По его словам, некоторым наскучивает семейная жизнь и супружеские обязательства.

Брак — это взаимовыгодный контракт. Люди в мэрии или в церкви заключают контракт, что они несут друг перед другом и семьей определенные обязательства. Эти обязательства включают супружескую верность, — объяснил эксперт.

Психиатр отметил, что измены происходят по разным причинам, однако количество измен со стороны мужчин и женщин примерно одинаковое. У одних могут быть длительные отношения на стороне, а у других вторые семьи.

Иногда это брак по расчету, иногда брак по любви. У одного партнера любовь раньше закончилась, чем у второго, — добавил сексолог.

Теслер подчеркнул, что главное в браке — уважать друг друга.

Ранее семейный психолог Сергей Бессонов заявил, что мужчин могут толкнуть на измену нездоровые отношения в семье и недостаток внимания со стороны супруги. Кроме этого, по его словам, у мужей, которые начинают отношения на стороне, может быть кризис среднего возраста. Как пояснил психолог, в таком состоянии мужчина хочет доказать себе в процессе переоценки ценностей, что он еще «на коне».