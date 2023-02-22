Россиянам раскрыли опасность жареных семечек Диетолог Королева: жареные семечки способны поддерживать воспалительные процессы в организме

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Жареные семечки способны провоцировать и поддерживать воспалительные процессы в организме, рассказала «Москве 24» диетолог Маргарита Королева. По ее словам, это связано с содержащимися в них окисленными жирами, которые образуются при термической обработке. Также врач добавила, что употребление семечек опасно для больных дивертикулезом кишечника.

Семечки могут быть жареными. Высокая термическая обработка приводит к окислению жиров в их составе. Поэтому злоупотребление такими семечками может поддержать любой воспалительный процесс в организме. В том числе аутоиммунного характера, поскольку окисленные жиры будут провоцировать и поддерживать воспаление, — рассказала Королева.

Диетолог пояснила, что дивертикулезом называют грыжеподобные выпячивания в стенке кишечника. Части семечек и их скорлупок могут накапливаться в них и вызывать воспалительные процессы. В таком случае может потребоваться хирургическое вмешательство, предупредила эксперт.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что семечки нельзя есть при заболеваниях пищеварения, желчевыводящих путей и ожирении, а также людям с тонкой эмалью зубов. Эксперт добавила, что привычка грызть семечки может навредить улыбке человека и его голосу. Она также указала на то, что при приготовлении семечек нельзя использовать масло, так как это равнозначно жарке на нерафинированном масле, которая приводит к появлению канцерогенов.