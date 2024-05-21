Россиянам раскрыли опасность «Госуслуг» Аналитик Ульянов: мошенники могут оформить кредит на человека через «Госуслуги»

Портал «Госуслуги» опасен тем, что через него мошенники могут оформить кредит на человека, рассказал «360» аналитик Владимир Ульянов. По его словам, нужно обеспечить защищенность портала.

Очень неприятно, если человек угонит аккаунт на портале «Госуслуг». Это чревато такими неприятными последствиями, как появление каких-то кредитов. Понятное дело, что они не прямо берутся из госуслуг, но использование аккаунта в качестве метода аутентификации на сторонних сервисах действительно возможно, — объяснил эксперт.

Аналитик уточнил, что важно обеспечить защищенность портала и электронной почты, которую тоже можно привязать к сторонним аккаунтам. Также нужно защитить учетные записи в интернет-банках и финансовых сервисах.

Лучше всего установить двухфакторную аутентификацию, посоветовал Ульянов. Так можно повысить защищенность своего аккаунта. Кроме того, нужно регулярно проверять настройки учетной записи на предмет изменений каких-либо разрешений, подытожил аналитик.

Ранее экономист Герман Клименко рассказал, что мошенники придумали новую схему с «Госуслугами», благодаря чему они теперь могут оформлять кредиты. По его словам, такое мошенничество стало доступным после того, как Центробанк разрешил выдавать кредиты через портал.