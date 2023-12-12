Россиянам раскрыли нюансы найма Деда Мороза и Снегурочки Юрист Ситдикова: нанимая аниматоров, уделите внимание их здоровью и договору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нанимая Деда Мороза и Снегурочку для новогоднего поздравления детей, необходимо внимательно отнестись к заключению договора с ними, чтобы в нем были учтены все пожелания, сказала в беседе с NEWS.ru юрист Виктория Ситдикова. Она также порекомендовала убедиться в здоровье аниматоров, которые будут общаться с детьми. По ее словам, тем самым можно свести к минимуму риск испортить праздник.

Информация об исполнителе подобных услуг — фирменное наименование, место нахождения (юридический адрес), режим работы, перечень предлагаемых программ и их содержание, прейскурант — должны быть в открытых источниках, указал юрист. При заключении договора на оказание услуги нужно особое внимание обратить на пункты о его предмете, порядке оказания услуг и оплаты, правах, обязанностях и ответственности сторон.

Эти пункты должны быть изложены четко, и не должно быть перевеса ни в одну из сторон, например не должно быть прописано, что в случае если исполнитель не исполнит возложенные на него обязанности или исполнит их ненадлежащим образом, то такая услуга все равно заказчиком оплачивается в полном объеме. Такой пункт сам по себе противоречит закону о защите прав потребителей и должен вас насторожить и быть тревожным звоночком о том, что исполнитель является недобросовестным, — пояснила специалист.

Она также обратила внимание на то, что аниматоры при оказании услуги общаются непосредственно с детьми, перед этим следует поинтересоваться, делали ли они флюорографию, необходимые прививки и не болеют ли в настоящее время какими-либо вирусными заболеваниями. Если ребенок заразится от Деда Мороза или Снегурочки, то праздник для него может быть омрачен лечением.

При некачественном оказании услуги заказчик, в соответствии с законом о защите прав потребителей, может потребовать безвозмездного устранения недостатков или соответствующего уменьшения цены. Претензии нужно направить исполнителю в письменном виде в 10-дневный срок. Если в добровольном порядке урегулировать спор не получится, то следует передать жалобу в Роспотребнадзор или суд.

Ранее психолог Анна Бояринцева рассказал, что в Деда Мороза могут верить не только маленькие дети, но и подростки. По ее словам, это связано с желанием продлить период детства и уйти от серых будней. Специалист пояснила, что многим хочется сохранить «хотя бы один волшебный детский пазл».