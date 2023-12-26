Россиянам раскрыли новогоднюю схему мошенников Мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты в мессенджерах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники перед Новым годом стали чаще взламывать аккаунты россиян в популярных мессенджерах, сообщает РИА Новости. По словам экспертов, аферисты, пользуясь тем, что в предпраздничном ажиотаже люди теряют бдительность, просят знакомых жертв «одолжить» денег.

Также мошенники взламывают мессенджеры путем рассылки сообщений с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Зачастую злоумышленники выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству.

Также накануне Нового года активизировались телефонные мошенники, звонящие под видом сотовых операторов, сообщил эксперт Андрей Бийчук. По словам эксперта, злоумышленники предлагают продлить договор сим-карты и создают копии аккаунта пользователя, вымогая потом деньги у его знакомых. Кроме того, аферисты звонят потенциальной жертве через мессенджер, установив на аватарке логотип крупной компании или название правоохранительных органов. Затем в ходе диалога человека просят включить трансляцию экрана, чтобы украсть приходящие ему одноразовые пароли.

Юрист Александр Хаминский ранее рассказал, что самый верный вариант реакции на звонки мошенников — прекратить разговор и заблокировать незнакомый номер. По его словам, злоумышленники по-прежнему часто представляются сотрудниками полиции или работниками службы безопасности крупных российских банков.