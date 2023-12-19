Россиянам раскрыли неочевидные причины потери дохода по вкладу Финэксперт Акулинин: плавающая ставка может привести к потере дохода по вкладу

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Потерять доход по вкладу практически невозможно при соблюдении всех условий договора, однако есть подводные камни, рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Федор Акулинин. По его словам, которые передает агентство «Прайм», самым распространенным риском для клиентов является плавающая ставка — она может существенно меняться в зависимости от срока.

И не всегда максимальная длительность срока вклада гарантирует максимальный доход. Тут надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период, — объяснил Акулинин.

Аналитик добавил, что также существует риск потери дохода по срочному вкладу, если клиент не перезаключит договор по окончании прежнего. В таком случае банк автоматически переводит денежные средства на вклад «До востребования» с минимальной ставкой.

Помимо этого, существуют вклады, по которым не капитализируются проценты, а начисляются один раз в конце срока его действия либо переводятся на отдельный счет. В случае, если банк «лопнет» до начисления процентов, то клиент не получит доход по вкладу, предупредил Акулинин.

Финансовый аналитик Светлана Фрумина ранее рассказала, что в период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но к таким предложениям надо относиться с осторожностью. По словам эксперта, вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски.