Россиянам раскрыли недостатки оплаты товаров частями Банковский эксперт Бархота: при оплате товаров частями можно не рассчитать силы

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Одним из основных недостатков оплаты товаров частями является то, что покупатель часто не может рассчитать свои силы, предупредил эксперт банковского рынка Андрей Бархота. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что со временем у заемщика могут возникнуть проблемы с оплатой, даже если в первое время гасить задолженность было легко.

Иногда покупатель не в состоянии здраво рассчитать свои силы. В результате сначала обслуживание непогашенной суммы в счет оплаты товара будет проходить нормально, но потом могут возникнуть перебои, так как деньги для этого будет сложно найти, — пояснил эксперт.

По его словам, у покупателя возникает иллюзия легкости погашения долга. При этом потребитель может не располагать достаточной платежеспособностью. Тем временем финансовый аналитик Михаил Беляев среди минусов оплаты товаров частями назвал приобретение ненужных предметов. Люди начинают совершать покупки под влиянием эмоций и только потом могут осознать, что купили бесполезную вещь.

Адвокат Маргарита Моисеева ранее рассказала, что принятый Госдумой закон о самозапрете граждан на выдачу кредитов будет иметь положительный эффект в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере. По ее словам, такая мера станет действенным механизмом защиты россиян.