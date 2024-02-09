Россиянам раскрыли наиболее простой способ получить визу в США Тревел-блогер Ансталь: визу в США россиянам проще всего получить в Казахстане

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Проще всего россиянам получить туристическую визу в США в Казахстане, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, процедура такая же, какой и была в РФ, но придется ехать в соседнее государство. Эксперт также посоветовала обращаться за консультациями к опытным юристам из-за сложности и трудоемкости сбора документов.

Посольство и консульства США в РФ турвизы не выдают, но это можно сделать в посольствах и консульствах США в других государствах. Одна из ближайших стран — Казахстан, самый распространенный вариант. Алгоритм тот же — с пошлинами, сбором документов, только в другой стране, — заявила Ансталь.

По ее словам, никакого предвзятого отношения к россиянам у визовых офицеров нет и об отношении к политическим событиями, в том числе на Украине, их спрашивать не будут. Собеседница подчеркнула, что процент отказов гражданам РФ достаточно низкий.

Не стоит переживать по поводу собеседования. Предвзятого отношения к россиянам нет. Никто не спросит отношение к текущим событиям, [не будет] проверять телефон, интересоваться отношением к происходящему на Украине. Все туристы в равных условиях, задают стандартные вопросы: куда едете, зачем едете, что планируете, — отметила Ансталь.

Блогер добавила, что отказать в визе могут, если сотрудник консульства заподозрит, что гражданин планируется остаться в США нелегально. Проблемы могут появиться, если при сборе документов поймут, что у россиянина недостаточно прочная связь с РФ как с родной страной.

Часты отказы мужчинам с нестабильными отношениями с родной страной. Если мужчина приходит на визу, в консульстве смотрят его историю: где мужчина был в течение года, жил ли он долго за границей, пытается ли он эмигрировать, остаться жить в другой стране. В практике в лоб не спрашивают о планах остаться нелегально, — подытожила Ансталь.

Ранее стало известно, что в 2023 году Россия выдала 846 тысяч въездных виз иностранным гражданам. Это на 334 тысячи больше, чем в 2022 году, когда было выдано 512 тысяч въездных виз.