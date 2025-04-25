Россиянам раскрыли, на каких дровах лучше всего готовить шашлык Депутат Чаплин: шашлык лучше всего готовить на дубовых и березовых дровах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шашлык лучше всего готовить на дубовых и березовых дровах, так как они обеспечивают равномерный жар и придают мясу приятный аромат, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, для разных видов мяса подходят определенные породы деревьев.

Дрова должны быть сухими, а вот вид дерева лучше подобрать, исходя из продукта, который вы собираетесь приготовить. Универсальный вариант — дубовые и березовые дрова. Они всегда дают хороший жар, мясо готовится быстро и получается с характерным дымком. Для приготовления курицы и дичи лучше всего подойдут фруктовые деревья: яблоня, вишня, груша. Если собираетесь готовить шашлык из рыбы или морепродуктов, то лучше выбрать виноградную лозу. Поверьте, новый привкус вас приятно удивит, — пояснил Чаплин.

Он также предупредил, что для шашлыка категорически не подходят хвойные породы деревьев, так как они могут испортить вкус мяса и даже привести к отравлению. Кроме того, депутат отметил, что нельзя использовать старые доски, ящики или мебель, пропитанные лаком и краской, а также ядовитые породы — ольху, самшит, тис и кипарис.

Чтобы не испортить вкус мяса и не навредить своему здоровью, ни в коем случае нельзя использовать хвойные породы дерева. Если мясо пропитается хвойным ароматом, то есть риск серьезного отравления. Также нельзя использовать отходы дерева: трухлявые поленья, старые доски, ящики, поломанную мебель: мясо пропитается запахом лака и краски. Есть также и ядовитые породы деревьев: ольха, самшит, тис, кипарис. Ими нельзя топить даже камин, — резюмировал Чаплин.

Ранее врач Ольга Чиркова заявила, что шашлык может навредить здоровью, поэтому следует мариновать его в чем-то кислом. Она объяснила, что неправильно приготовленное блюдо может привести к проблемам с сердцем, печенью и поджелудочной железой.