Россиянам раскрыли, можно ли вернуть ношеную обувь Роспотребнадзор: ношеную обувь можно вернуть при наличии скрытых дефектов

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Ношеную обувь можно вернуть в магазин при наличии скрытых дефектов, рассказали специалисты красноярского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что в такой ситуации покупателю следует обратиться к продавцу и написать соответствующую претензию, сообщает «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, продавец после получения претензии обязан провести экспертизу товара. В ведомстве предупредили покупателей, что, если в ходе проверки недостатков в обуви не обнаружат, клиент должен будет возместить стоимость экспертизы.

Также покупатель имеет право вернуть или обменять товар, если на нем отсутствуют следы пользования. В Роспотребнадзоре порекомендовали сначала проверять новую обувь на дефекты дома. Для этого следует обуть ее и пройтись по комнатам.

Юрист Антон Недзвецкий ранее рассказал, что гарантийный талон является основным документом, по которому при обнаружении дефекта в обуви можно потребовать возврата денег. По его словам, в некоторых случаях закон позволяет вернуть деньги, даже если обувь оказалась испорчена самим покупателем.

В управлении Роспотребнадзора по Новгородской области до этого сообщили: чтобы вернуть деньги за подарочную карту, нужно направить магазину письменную претензию с соответствующим требованием. В ведомстве уточнили, что мотивировать отказ от сделки можно отсутствием подходящего товара или услуги.