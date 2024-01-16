Стало известно, можно ли получить выплату по больничному после увольнения Член МФП Захаренкова: больничный после увольнения оплачивает работодатель

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Получить выплаты по больничному от прошлого работодателя можно в течение 30 дней после увольнения, если сотрудник не трудоустроился за этот период в другую компанию, рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов (МФП) Валентина Захаренкова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт отметила, что бывший работодатель оплачивает первые три дня болезни работника, а затем это делает Социальный фонд РФ.

Если работник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения, не был трудоустроен на другую работу и открыл больничный, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается последним работодателем. Он оплачивает его за первые три дня, а начиная с четвертого это делает Социальный фонд РФ, — пояснила Захаренкова.

Пособие выплачивается в размере 60% от среднего заработка вне зависимости от страхового стажа. При этом больничный по уходу за ребенком после увольнения не предусмотрен. Захаренкова уточнила, что, если бывший начальник отказывает в оплате больничного листа, следует обратиться в государственную трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Эксперт ранее напомнила, что в случае задержки зарплаты на срок более 15 дней сотрудник вправе приостановить работу. Она подчеркнула, что для этого необходимо написать соответствующее заявление.