Россиянам раскрыли лайфхак длительного хранения оливье Кулинар Ефимов: оливье следует хранить в холодильнике не заправляя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Салат оливье в заправленном виде имеет срок годности всего в два-три часа, поэтому его лучше средними порциями, а не в больших объемах, рассказал «Невским новостям» член правления ассоциации кулинаров России Анатолий Ефимов. Он посоветовал хранить все ингредиенты для него в отдельно и в холодильнике и заправлять по мере необходимости. В таком случае срок хранения увеличится до двух-трех дней.

Главное, помните, что вы готовите салат с коротким сроком хранения, без консервантов. Срок годности заправленного салата составляет два-три часа, — предупредил Ефимов.

Также эксперт рассказал об интерпретации оливье с добавлением с мяса птицы, филе курицы или индейки. Такой салат называется «Столичный», пояснил специалист. В оливье также можно добавлять говяжий язык и листья салата, добавил Ефимов. Также он уточнил, что вкус оливье сильно зависит от качества используемого в качестве заправки майонеза.

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова ранее рассказала, что соусы, содержащие в своем составе майонез, являются самыми опасными для человека. По ее словам, такие соусы, как сырный или «1000 островов», содержат в себе много жира и соли, их употребление может привести к ожирению и обезвоживанию организма.