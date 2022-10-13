Россиянам раскрыли, когда можно не являться по повесткам в военкомат Экс-генерал ФСБ Михайлов назвал незаконными повестки на улицах и в личных сообщениях

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При призыве мобилизованных россиян граждане не обязаны являться по повесткам в военкомат, если им вручат ее при выезде за границу, например, на вокзалах и аэропортах, также можно смело игнорировать повестки, если они придут в личные сообщения. Все подобные способы являются абсолютно незаконными, повестки должны вручаться официальными лицами лично в руки под роспись, в противном случае раздача и рассылка повесток любыми другими способами является противоправной, рассказали эксперты kp.ru.

При этом, как рассказал генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, в некоторых случаях при призыве в рамках мобилизации россияне нередко сталкиваются с перегибами на местах, когда официальные лица не удосуживаются лично посетить адресата для вручения повестки, а пытаются сделать это путём всевозможных ухищрений в обход установленных правил. По его словам, рассылка повесток через мессенджеры в личных сообщениях является абсолютно противозаконной.

Это говорит, во-первых, о лени некоторых наших военкомов. А во-вторых, об их желании как можно быстрее щёлкнуть каблучками и отчитаться о проделанной работе. Но я бы по всем подобным случаям проводил проверки: кто решил действовать вот так через мессенджеры, кто приказал… Как вы знаете, российское законодательство не допускает использование иностранных мессенджеров для решения государственных задач. За такое и с должности слететь можно, - рассказал отставной генерал.

В свою очередь, юрист Иван Самарин предостерег желающих уклониться от мобилизации россиян, которые могут попасть в списки уклонистов, после чего у полицейских будут все основания для поиска таких людей даже на улицах.

Проверять на улице документы у людей, к которым есть вопросы по уклонению от частичной мобилизации, сотрудники полиции могут. У военкоматов ведь есть полномочия отправлять запросы в структуры МВД по поводу помощи в поиске уклонистов. Думаю, есть определенные списки, - рассказал Самарин.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в России. По его словам, фигурантом стал 32-летний житель Пензы, который отказался подписывать повестку из военкомата. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

Позже Чиков сообщил, что прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение уголовного дела об уклонении от мобилизации (статья 328 Уголовного кодекса России). По словам правозащитника, подозреваемому предоставили право на компенсацию после 48-часового задержания. Чиков отметил, что Следственный комитет России (СКР) планирует обжаловать вердикт прокуратуры и настаивает на возбуждении уголовного дела.