Россиянам раскрыли, какую сумму можно дать взаймы Аналитик Беляев: человек должен быть готов расстаться с данной взаймы суммой

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Давать взаймы можно ту сумму, с которой человек готов расстаться, рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Москвой 24» экономист подчеркнул, что многие люди легко берут в долг, но не готовы после этого возвращать деньги.

Считается, что взаймы можно отдавать сумму, которую человек не боится потерять, с которой он готов расстаться. Потому что, к сожалению, часто многие люди берут деньги легко, но отдают их с очень большим трудом, какие бы хорошие отношения у вас ни были, — пояснил эксперт.

Кроме того, лучше составить расписку, чтобы обезопасить себя. В ней следует указать фамилию, имя и отчество тех, кто дал деньги взаймы и кто получил, паспортные данные, сумму займа, дату и срок возврата. Беляев уточнил, что, если речь идет о большой сумме, стоит заверить расписку у нотариуса. Также доказательством может служить чек об операции из банка: тогда заемщик не сможет отрицать, что брал деньги в долг. Экономист добавил, что ни в коем случае нельзя брать в банке кредит для другого человека.

Беляев ранее рассказал, что при наличии нескольких кредитов следует попробовать их рефинансировать. Эксперт подчеркнул, что для этого надо найти банк, который готов погасить все кредитные задолженности.