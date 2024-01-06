Россиянам раскрыли, какую опасность в себе несет умная техника для дома Эксперт по безопасности Золотухин: хакеры могут атаковать через умную технику

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Злоумышленники могут использовать умные гаджеты для дома в собственных целях, рассказал РИА Новости консультант по кибербезопасности Сергей Золотухин. По его словам, чтобы обезопасить себя, необходимо внимательно читать разрешения, которые предоставляются технике. Например, не стоит позволять роботу-пылесосу пользоваться функцией отправки сообщений, уточнил эксперт.

Чтобы максимально обезопасить себя от атак злоумышленников через умные устройства, пользователям нужно соблюдать определенные правила <...>. Необходимо проверять разрешения, которые даются такому приложению. Например, приложению для управления роботом-пылесосом вряд ли понадобится отправка СМС и доступ к списку контактов. Смените пароли, установленные на устройствах производителем по умолчанию, — объяснил Золотухин.

Взломать умное устройство можно через сеть Wi-Fi, добавил он. На то, что техникой завладел хакер, будет указывать странная активность. Например, гаджет начнет сам включаться, светиться или нагреваться. Кроме того, о взломе может свидетельствовать большой расход трафика, предупредил эксперт.

Ранее сообщалось, что пользователи «Яндекса» начали сталкиваться с массовыми сбоями в работе умной техники. Они пожаловались на сбой в функционировании лампочек, розеток и других приборов.