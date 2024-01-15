Россиянам раскрыли, как выбрать хороший холодец В Роспотребнадзоре посоветовали проверить срок годности при покупке холодца

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Чтобы выбрать хороший холодец, в первую очередь важно проверить сроки годности, рассказала эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова. В ведомстве подчеркнули, что качественный продукт должен содержать не более 2,5% соли. Куски мяса при этом должны быть иметь размер не более 25 мм, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнила Головкова, хороший холодец имеет яркий запах чеснока, перца, лаврового листа и гвоздики. В блюдо допускается добавлять зелень. Стоит обратить внимание и на внешний вид продукта. Если бульон застывший, а сам холодец прозрачный, то для его приготовления, скорее всего, использовался желатин. Лучше выбирать блюдо чуть мутного цвета.

Эксперт Роспотребнадзора отметила, что важно не перепутать холодец и студень. Холодец представляет собой мясной продукт по ГОСТу, в то время как студень является мясосодержащим блюдом. Первые относятся к категории А, а вторые — к категории Б, так как в них находится меньше мяса.

Диетолог Антонина Стародубова ранее предупредила, что злоупотребление холодцом повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, проблем с органами желудочно-кишечного тракта и суставами. Это связано с содержанием в блюде насыщенных жиров и соли.