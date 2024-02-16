Россиянам раскрыли, как сформировать финансовую подушку Экономист Беляев: для финансовой подушки нужно откладывать 10% зарплаты

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Чтобы сформировать финансовую подушку на случай непредвиденных ситуаций, следует откладывать 10% от зарплаты, посоветовал экономист Михаил Беляев. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что это та сумма, которая не окажет негативного влияния на текущие потребности и не отразится на качестве жизни.

Установлено, что 10% от дохода откладываются совершенно безболезненно, это та сумма, которая фактически не оказывает ощутимого негативного воздействия на удовлетворение ваших текущих потребностей, то есть не сказывается на качестве жизни. Если зарплата позволяет откладывать больше 10%, вы можете еще быстрее сформировать финансовую подушку, — пояснил экономист.

Оптимальная финансовая подушка безопасности составляет двухмесячный заработок. Беляев порекомендовал отодвинуть на второй план остальные потребности, кроме текущих, чтобы начать откладывать сбережения. Деньги можно хранить как в конверте, так и класть их на банковский счет. При этом лучше сделать это сразу после получения зарплаты. Кроме того, важно рационализировать текущее потребление и при возможности сократить расходы.

Финансовый эксперт Наталья Жукова ранее рассказала, что инвестиции всегда связаны с риском. По ее словам, снизить риски можно, если вкладывать деньги в разные активы, в различные отрасли. Кроме того, отметила специалист, очень полезно пройти обучение.