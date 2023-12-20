Россиянам раскрыли, как сэкономить на застолье к Новому году Экономист Голощапова: в Новый год можно обойтись минимальным количеством блюд

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Чтобы сэкономить на застолье к Новому году, можно обойтись минимальным количеством блюд, посоветовала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Голощапова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт подчеркнула, что важно сделать акцент на общении с близкими, а не на еде.

Сделайте упор на радости от общения с близкими людьми, друзьями. Не всегда стол, который ломится от всевозможных яств, это залог ​удавшегося праздника. Обойтись можно и минимальным количеством блюд, — пояснила экономист.

Кроме того, если праздновать Новый год с друзьями, лучше разделить финансовую нагрузку на всех гостей. Например, можно договориться, чтобы каждый участник застолья принес по два-три блюда. Голощапова также посоветовала заранее купить нескоропортящиеся продукты. Это спасет от суеты и поможет сэкономить до 20–30%. Чем ближе праздники, тем меньше остается товаров в магазинах и выше цены.

Психолог Ольга Малинина ранее посоветовала определить бюджет перед покупкой новогодних подарков, чтобы не потратить на них все деньги. Она отметила, что важно не выходить за его рамки. При этом не стоит покупать в качестве презента бесполезные предметы, которые не пригодятся получателю.