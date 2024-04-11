Россиянам раскрыли, как правильно наносить духи Парфюмер Нестерова посоветовала распылять духи над головой

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Чтобы добиться объемного аромата, следует распылять духи над головой, посоветовала парфюмер Валерия Нестерова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что также поддержать яркий образ можно, если нанести аромат на заднюю часть шеи по линии роста волос и на яремную впадину.

Если надо максимально привлечь к себе внимание, поддержать яркий образ, то можно действовать в технике «объемный шлейф»: нанести аромат на заднюю часть шеи по линии роста волос, на яремную впадинку, плюс распылить духи над головой с двух сторон — получится объемный ароматный кокон, — пояснила парфюмер.

Чтобы аромат не звучал слишком ярко, лучше всего наносить его на одну точку. По словам Нестеровой, такой вариант подходит для тех случаев, когда человек планирует длительное время находиться в закрытом или плохо проветриваемом помещении, например, в метро, театре или в офисе. Она предупредила, что слишком интенсивный запах может раздражать окружающих, вызывать у них агрессию и головную боль. При этом наносить духи на запястье не стоит: в течение дня парфюм смоется.

Парфюмер Елизавета Федорова ранее рассказала, что тестировать запахи духов необходимо в разную погоду, настроение и гормональный фон. Она подчеркнула, что аромат на коже всегда раскрывается по-разному.