Россиянам раскрыли, как поддерживать здоровье кошек Ветеринар Богданова: кошек необходимо кормить качественным кормом

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Чтобы поддержать здоровье кошек, нужно кормить питомцев качественным и сбалансированным кормом, посоветовала ветеринар Юлия Богданова. Специалист подчеркнула, что часто у домашних любимцев из-за неправильного питания возникают заболевания мочевыделительной системы, пишет «Москва 24». Чтобы подобрать правильный корм, рекомендуется сдать профилактический анализ мочи.

Самыми распространенными у кошек являются заболевания мочевыделительной системы: мочекаменная болезнь, хроническая почечная недостаточность. Возникают они чаще всего из-за неправильного питания, также причинами могут стать гормональные сбои и генетическая предрасположенность, — рассказала ветврач.

При наличии проблем с пищеварительной системой из рациона кошки нужно убрать все жирные продукты. Богданова добавила, что в последнее время у питомцев часто выявляют онкологические заболевания. На ранних стадиях они протекают бессимптомно и обнаружить новообразования можно только при помощи обследований. Также защитить домашнего любимца от болезней помогут уход за зубами, фильтрованная питьевая вода и отсутствие стрессов.

Ветеринар Наталья Левченко ранее рассказала, что домашние питомцы не могут испытывать любовь в привычном понимании, но они могут чувствовать привязанность и доверие к хозяевам. Так, самым ярким знаком проявления кошачьих чувств является сон с человеком.