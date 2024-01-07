Россиянам раскрыли, как почувствовать себя бодрым после длинных праздников Нарколог Холдин призвал не подвергать себя стрессу после новогодних праздников

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Если во время новогодних праздников не удалось соблюсти умеренность в еде и напитках, то после не стоит подвергать свой организм еще большему стрессу, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в беседе с «Радио 1». По его словам, лучше отказаться от жестких диет и различных народных методов «очистки» организма.

Эксперт добавил, что для выведения токсинов алкоголя лучше как следует выспаться и отдать предпочтение пешим прогулкам на свежем воздухе и легкой физической активности. Идеальным вариантом будет катание на лыжах, коньках, санках. Если организм был обезвожен спиртным, то нужно есть больше овощей и фруктов. Прийти в норму также помогут чистая вода, морсы и чай, заключил эксперт.

Ранее терапевт Алексей Жито призвал почаще выходить на улицу во врем употребления алкоголя. По его словам, такая практика заставляет человека больше дышать, а алкоголь в этом случае быстрее выветривается из легких. С каждым выдохом из человека выходит спиртное, и его концентрация в организме снижается, добавил эксперт.