Россиянам раскрыли, как найти любовь после 50 лет Психолог Романив: найти любовь после 50 лет можно на культурных мероприятиях

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Чтобы найти любовь после 50 лет, следует чаще посещать культурные мероприятия и выбираться из дома, посоветовала психолог Ольга Романив. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что не стоит отказываться от приглашений друзей куда-нибудь сходить. По ее словам, найти вторую половинку, сидя в четырех стенах, намного сложнее.

Как уточнила психолог, стоит ориентироваться на собственные увлечения при поиске партнера. Например, любители живописи могут чаще ходить в музеи, а поклонники литературы — в библиотеки. Завести непринужденный разговор с незнакомцами гораздо проще, имея точки соприкосновения.

Также найти вторую половинку можно во время спортивных занятий. При этом Романив отметила, что таким способом стоит воспользоваться в том случае, если действительно есть желание заниматься физическими активностями. Кроме того, важно проявлять инициативу: необходимо быть доброжелательными, открытыми и уверенными в себе. При возникновении интереса к новому знакомому лучше намекнуть на желание продолжить общение.

Стилист Анна Скороходова ранее рассказала, что джинсы фасона скинни лучше не носить женщинам старше 50 лет. Эксперт подчеркнула, что излишне обтягивающие модели не молодят, а только подчеркивают недостатки фигуры.