Россиянам раскрыли, как их обманывают на рассрочках Финансовый омбудсмен Медведев: рассрочки могут скрывать до 40% годовых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кредит, взятый под 40% годовых на полгода, может быть выгоднее рассрочки, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев. По его словам, часто проценты при предоставлении рассрочки закладываются в стоимость приобретаемого товара, тогда как кредит можно выплатить досрочно, при этом сэкономив.

Рассрочка содержит в себе, как правило, прямой обман. Рассрочка полгода, из-за этого стоимость товара, который он купил, на 20% выше, чем цена того же товара без всякой рассрочки. Следовательно, он должен платить 40% годовых. Если бы он под 40% взял кредит в банке и вернул бы его досрочно, то он бы не выплатил все те проценты, которые надо было бы выплатить, — рассказал эксперт.

Он отметил, что рассрочки могут таить и другие уловки, так как Центробанк не следит за этим инструментом. Этого, как подчеркнул Медведев, не скажешь о кредитах: здесь жесткий контроль со стороны ЦБ заставил банки вести себя корректно и не обременять заемщика дополнительной финансовой нагрузкой.

Ранее Банк России опубликовал рекомендации по приобретению иностранной валюты в условиях ужесточения санкционного режима. Так, граждане смогут совершать операции, исходя из наличия валюты в банках. Центробанк объяснил, что санкции против Московской Биржи изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. По этой причине баланс на валютном рынке остается неизменным.