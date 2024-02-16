Россиянам раскрыли, из какого продукта получить железо Иммунолог Лапа: получить железо можно из запеченных фруктов

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Хорошими источниками железа являются запеченные фрукты — яблоки и бананы, рассказала врач-иммунолог Людмила Лапа. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что термическая обработка позволит усвоить необходимый для организма элемент, в то время как от фруктов в сыром виде такого эффекта не будет.

Да, в яблоках содержится железо, но в той форме, в которой оно не усваивается. Если вы его термически обработаете, оно будет усваиваться. Запеченные яблоки — пожалуйста, те же бананы, но запеченные, — пояснила врач.

Кроме того, при необходимости восполнить дефицит витамина С в преддверии весны стоит добавить в рацион лимоны и апельсины, если на них нет аллергии. Остальные фрукты, которые продаются в магазинах зимой, по словам Лапы, не содержат в себе достаточного количества витаминов. Она добавила, что поддержать иммунитет помогают здоровое питание и отдых.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала женщинам включить в рацион ананасы. По ее словам, этот экзотический фрукт поможет снизить риски развития рака молочной железы, а также укрепит сосуды. По ее словам, польза ананасов заключается в бромелайне — особом ферменте, не дающем опухолям развиваться. Кроме того, фрукт богат витамином С.