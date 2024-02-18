Россиянам раскрыли чудодейственное свойство квашеной капусты Терапевт Романенко: квашеная капуста содержит витамин C и полезные бактерии

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Квашеную капусту полезно включить в рацион в конце зимы — начале весны, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, этот продукт богат витамином C, которого не хватает иммунитету в это время года. Кроме того, в квашеной капусте содержатся полезные бактерии, рассказала эксперт.

Иммунная система сильно зависит от состояния микрофлоры кишечника, поэтому давайте внесём в наш рацион так называемые полезные ферментированные продукты. Если вы хорошо относитесь к молоку — несомненная польза будет от кисломолочных продуктов. Универсальным чудодейственным средством обладает квашеная капуста. Там ещё остался витамин С, которого уже практически нигде весной не остаётся. Плюс — это полезные бактерии, которые будут стабилизировать вашу микробиоту, — сказала она.

Романенко посоветовала также включать в каждый прием пищи овощи и фрукты, если к их употреблению нет противопоказаний. Она рекомендовала добавить в рацион листья салата и корнеплоды, поскольку они являются источником пищевых волокон, необходимых для микробиоты кишечника.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказали, что плавленый сыр, несмотря на стереотипы, не менее полезен, чем твердый. Макиша пояснила, что в ходе производства в продукт добавляют сухое молоко, чтобы увеличить содержание белка.