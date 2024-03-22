Россиянам представили новый способ найти пару в дейтинг-приложении «VK Знакомства» запустили функцию поиска пары по интересам

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«VK Знакомства», платформа социальной сети «ВКонтакте», представила новый способ поиска пары по интересам. Теперь пользователи могут выбрать одну из 15 тематических подборок и просматривать анкеты для знакомств по хобби и увлечениям. Функция поможет увеличить вероятность взаимных мэтчей и дополнит возможности алгоритмов. По словам директора по продукту сервиса Игоря Кузнецова, процесс знакомств станет более осознанным.

Новый способ поиска значительно увеличивает пространство для самостоятельного выбора подходящего партнера. Процесс знакомства становится более осознанным: человек может определить, какие хобби потенциальной пары наиболее важны, и выбрать именно такого партнера. Мы развиваем сервис в сторону неслучайных встреч, — пояснил Кузнецов.

Тематические подборки сократят время между созданием анкеты до знакомства. Пользователи смогут сразу находить человека, который разделяет их интересы. Например, познакомиться с любителями музыки можно при помощи подборки «Слушают сердцем», а категория «С ними не соскучишься» подойдет для путешественников.

Приложение «VK Знакомства» ранее начало работать в Белоруссии, с помощью него местные жители смогут найти себе пару. Сейчас сервис доступен для устройств iOS, в ближайшее время также появится версия для Android. До этого отдельным дейтинг-приложением можно было воспользоваться только на территории России.