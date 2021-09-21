Россиянам предсказали рост цен на макароны

Производители макаронных изделий в России во время круглого стола пожаловались на ряд трудностей, связанных с производством своей продукции и предсказали россиянам рост цен на макароны. Грядущий кризис на рынке макарон объяснили тем, что «мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США», передаёт «Интерфакс».

Сейчас зерно просто вымывается, к нам на Алтай приехали все, кому не лень (и скупают зерно — NEWS.ru). Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении месяцев восьми держалась на уровне 28 тыс. рублей за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32 тыс. — 38 тыс. рублей, — посетовал владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк.

Генеральный директор компании «Экстра М» Лоренцо Трашинелли добавил, что из-за активного роста цен на сырье и комплектующие для производства у многих производителей макарон начинается паника. Заводы расходуют старые запасы и не торопятся закупать свежее зерно из-за потенциально высоких цен.

Ранее итальянские учёные изобрели «складные» макароны, которые меняют свою форму в процессе варки. Новая технология позволит сэкономить на количестве пластика для упаковки.