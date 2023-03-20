Россиянам предрекли переход на автомобили из Китая Автоэксперт Ольховский: в РФ доля продаж автомобилей из Китая в 2023 году достигнет 60%

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Известиям», что в России доля продаж новых китайских автомобилей в 2023 году достигнет 60%. Он добавил, что российские автомобили также частично укомплектованы комплектующими из КНР. Автоэксперт отметил, что российским покупателям придется привыкать к интерфейсам и параметрам автомобилей, которые поставляют дилеры.

В 2023 году доля новых китайских авто в продажах может быть 60% и выше. При этом автомобили отечественного производства также имеют много комплектующих из Поднебесной. Поэтому фактически у россиян нет возможности выбора — китайский автопром или некитайский. Скорее всего, нам придется привыкать к тем интерфейсам и тем параметрам автомобилей, которые предлагают поставщики, — сказал Ольховский.

С ним не согласен член общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов, который отметил, что высокая стоимость ввозимых из Китая машин не позволит занять большую часть российского авторынка. По его мнению, по этому показателю китайские автомобили выйдут к отметке в 40%.

Россиян ранее предупредили о возможном росте цен на услуги каршеринга. Это связано с выделением подобных автомобилей в самостоятельную группу при тарификации ОСАГО. Такую идею предложил ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента.