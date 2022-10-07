Россиянам предложили заменить кофе напитками из одуванчика и лопуха Травник Юровский предложил заменить кофе напитками на основе одуванчика, топинамбура и лопуха

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Напитки на основе обжаренного корня одуванчика, топинамбура или лопуха — полезная альтернатива кофе, заявил в беседе с «Радио 1» российский травник Дмитрий Юровский. По его словам, эти растения обладают стимулирующими свойствами, а также содержат инулин, который полезен для людей с высоким риском заболевания диабетом, а также при болезнях ЖКТ, так как это вещество также положительно влияет и на микрофлору кишечника.

Корни надо выкопать, вымыть, высушить, порезать, обжарить и получить напиток наподобие кофе, который будет так же бодрить. Способ заварки — аналогичный приготовлению кофе, — сказал Юровский.

Эксперт добавил, что корни одуванчика, топинамбура и лопуха следует собирать осенью, когда наземная часть растения засыхает.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что альтернативой и более дешевой заменой кофе может стать чай, так как в напитке содержится кофеин, а с точки зрения вкуса подойдет цикорий. По ее словам, также существует ячменный кофе, богатый антиоксидантами, в то время как какао обладает тонизирующим эффектом.

В свою очередь специалист по терапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова рекомендовала полностью заменить кофе на цикорий людям с повышенным артериальным давлением, остеопорозом и проблемами с усвоением кальция.