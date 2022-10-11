Россиянам предложили виртуально прогуляться по мусорным полигонам На Российском экологическом форуме представили VR-тур по мусорным полигонам

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

На Российском экологическом форуме представили VR-тур для изучения мусорных полигонов, сообщает «360». На данный момент с помощью очков виртуальной реальности можно посетить полигон «Славное» Тверской области и «Комплекс по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского района» в Тамбовской области, рассказал гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он также уточнил, что тур был создан с использованием беспилотников.

Наши специалисты создали VR-тур, при помощи которого можно «посетить» объект размещения. Это первый VR-тур на объекте размещения, созданного при помощи беспилотников. В дальнейшем возможна доработка с добавлением обучающих элементов. Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения, — отметил Буцаев.

Замгендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров рассказал, что VR-тур делался с помощью пяти панорамных снимков, сделанных с помощью дронов, в которые закладывается инфографика с ключевыми параметрами объекта.

В Мурманской области ранее продали 20 тонн макулатуры через электронную биржу, представленную в сентябре Российским экологическим оператором. Глава РЭО Денис Буцаев уточнил, что площадка предоставляет гарантии выполнения обязательств перед участниками сделки и сокращает число посредников. Биржа ВМР позволяет совершать сделки по покупке-продаже вторсырья, заключать сделки по переработке отходов и выполнению нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителя.