Россиянам предложили вернуться к советскому варианту борьбы с алкоголизмом Нарколог Шуров предложил вернуть ЛТП для борьбы с алкоголизмом в России

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Психиатр, нарколог Василий Шуров объяснил NEWS.ru слова президента Владимира Путина о российском алкоголизме сменой парадигмы, согласно которой государство отказывается от какого-либо решения данной проблемы. По его словам, президент старается мотивировать людей на ее решение и одновременно признает, что нынешних усилий недостаточно. Одним из методов борьбы с этим мог бы стать опыт СССР и нынешней Белоруссии в виде лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП), где алкоголиков лечат, используя, в частности, трудотерапию.

Надо понимать, что у нас нет никаких четких программ по борьбе с алкоголизмом. И подход тут простой: «Твое здоровье — твои проблемы», — подчеркнул эксперт.

Он предположил, что статистика потребления алкоголя в России регулярно подделывается: несмотря на данные, что оно якобы снизилось практически вдвое, алкогольные магазины продолжают активно открываться, а сами люди не стали меньше пить. Между тем пьющие люди, как и наркоманы, нередко затягивают в зависимость окружающих и постоянно пытаются организовать пьянки.

Именно поэтому-то государству и стоит возрождать ЛТП и начать более активно вмешиваться в жизнь зависимых граждан, — отметил Шуров.

Ранее в ходе беседы с врио главы Владимирской области Александром Авдеевым президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в регионе показатель заболеваемости с диагнозами «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в прошлом году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что выше общероссийского в 2,6 раза. Президент отметил, что это много и с проблемой необходимо бороться, однако вместо подъема цен и акцизов следует активно пропагандировать здоровый образ жизни и создавать населению условия для занятий спортом.