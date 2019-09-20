https://static.news.ru/photo/e4f360c2-db9c-11e9-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин и Центробанк предложили создать единый фонд страхования недвижимости за счёт средств граждан. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, с граждан по всей стране предлагается собрать по 150 рублей, которые отправятся в «общий котёл», пишет газета « Известия ».

95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС, — сказал Юргенс.

Итоговую сумму субъекты и страховые компании будут определять сами. Через два года оплата взноса может достигнуть 300 рублей в месяц, считает он.

О законе

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома.

Сумма ежемесячного платежа за страховку жилья от ЧС составляет в среднем 150 рублей в месяц. Но на деле всё индивидуально. Цена страховки напрямую зависит от площади дома или квартиры, наличия дополнительных рисков и условий региональной программы.

Ранее Сбербанк составил рейтинг востребованности страхования имущества в регионах. Россияне в январе — июне 2019 года заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, писал News.ru.