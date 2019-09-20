Минфин и Центробанк предложили создать единый фонд страхования недвижимости за счёт средств граждан. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
По его словам, с граждан по всей стране предлагается собрать по 150 рублей, которые отправятся в «общий котёл», пишет газета «
95% суммы поступит в Российскую национальную перестраховочную компанию. А оттуда средства будут направляться в регионы, где объявляется ЧС, — сказал Юргенс.
Итоговую сумму субъекты и страховые компании будут определять сами. Через два года оплата взноса может достигнуть 300 рублей в месяц, считает он.
О законе
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу 4 августа. Теперь регионы могут разработать свои программы добровольного страхования, а люди — получить государственные гарантии возмещения стоимости потерянного дома.
Сумма ежемесячного платежа за страховку жилья от ЧС составляет в среднем 150 рублей в месяц. Но на деле всё индивидуально. Цена страховки напрямую зависит от площади дома или квартиры, наличия дополнительных рисков и условий региональной программы.
Ранее Сбербанк составил рейтинг востребованности страхования имущества в регионах. Россияне в январе — июне 2019 года заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, писал News.ru.