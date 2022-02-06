Россиянам предложили сообщать о дорожных ловушках через «Яндекс. Формы»

Россияне получили возможность самостоятельно сообщать о дорожных ловушках. На сервисе «Яндекс. Формы» появился новый бланк, призванный выявить на дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения ПДД. Желающим сообщить о нарушении рекомендуется указать имя, регион и контактные данные, а также пояснить суть проблемы, по возможности приложив фото.

Проект «Дорожные ловушки» создан комиссией Общественной палаты РФ, Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России и информационным центром по автомобильным дорогам «Информавтодор». Проблему после обращения обещают устранить «как можно скорее».

Ранее московские автомобилисты, оставлявшие свои транспортные средства в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси, начали сталкиваться с новыми штрафами. По их словам, эти знаки зачастую размещаются в не самых очевидных местах, и их действие заканчивается в месте установки знака платной парковки.

Если водитель вовремя не может распознать зону запрета на парковку, его машину имеют право эвакуировать и выписать штраф в размере трёх тысяч рублей. В то же время неочевидный знак или знак, находящийся в не очень заметном месте, дают водителю право оспорить в суде выписанный ему штраф, говорят автоюристы.