Россиянам предложили отказаться от бумажных справок и личных дел

Перевод документов в цифровой формат поможет сэкономить бюджету России огромную сумму, а также сократит количество чиновников различного уровня. Об этом KP.RU рассказала старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Наталья Дмитриева.

В органах социальной защиты специалисты тратят много бумаги, работая с заявлениями россиян. Так, получая через «Госуслуги» заявление на предоставление льгот, сотрудник соцслужб его распечатывает и назначает день, когда заявитель должен принести подлинники, потом их копирует, делает заявку, формирует бумажное дело и отправляет дальше, — отмечает эксперт.

Однако если перевести все эти действия в электронный вид, то это позволит не только существенно сэкономить на бумаге, но и сократить на 15% численность региональных чиновников, отмечает специалист.

По её словам, сейчас во многих ведомствах необходимо хранить документы определённое время, где-то они должны лежать в госархиве на протяжении 75 лет. Однако это напрасная трата бумаги, и в целом такое делопроизводство затратно для государства.

Всё это не так сложно перевести в цифровой вид, но, к сожалению, у нас до сих пор нет закона о цифровых архивах. Принимать его нужно как можно скорее, ведь госархивы уже переполнены, — заключила Дмитриева.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что с электронной версией своей трудовой книжки можно будет ознакомиться на портале госуслуг, где появится доступ к документу.