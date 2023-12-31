Шукшина предложила объявить национальный траур из-за удара по Белгороду

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Российская актриса и телеведущая Мария Шукшина заявила, что ожидала объявления национального траура в стране из-за удара Вооруженных сил Украины по Белгороду, в результате которого погибло 24 человека, еще более 100 получили ранения. В своем Telegram-канале артистка написала, что, вероятно, власти все же не объявят день скорби в России.

Ждала, что объявят национальный траур... нет, видимо, не объявят, — написала Шукшина.

Украинская армия нанесла массированный удар по городу 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Постпред РФ при международной организации Василий Небензя отметил, что атака на Белгород представляет собой заранее спланированный террористический акт против мирного города. По его мнению, к организации теракта причастны консультанты из США и Великобритании. Представитель Госдепартамента США сообщил, что Штаты не поощряют атаки, подобные этой.

Кроме того, утром 31 декабря Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде звучат сирены воздушной тревоги. Всем гражданам настоятельно рекомендовали пройти в укрытия. В Сети появилось видео с одной из безлюдных улиц города, на котором слышен вой сирены.