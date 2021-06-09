Россиянам предложили бюджетный способ поездки на греческие курорты

https://static.news.ru/photo/ca386afe-c8fb-11eb-85a9-96000091f725_660.jpg Фото: Mara Brandl/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские туристы смогут значительно сэкономить при поездке на курорты Греции, если маршрут будет пролегать через Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Такой бюджетный способ предлагается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В организации пояснили, что сразу два авиаперевозчика ОАЭ объявили об открытии рейсов в Грецию, которые будут выполняться дважды в неделю в период с июля до середины сентября.

Стоимость прямых рейсов из Абу-Даби на Миконос, Родос и Крит составит от 3,5 тысячи рублей в одну сторону. Минимальная цена билета из Москвы до столицы Эмиратов составляет 21,5 тысячи рублей на человека. Таким образом, стоимость перелёта из России на острова Греции может обойтись одному туристу в 25 тысяч рублей.

В АТОР отметили , что регулярный рейс между столицами РФ и Греции обойдётся гораздо дороже — 65 тысяч рублей в одну сторону. Кроме того, ещё около пяти тысяч рублей будет стоит билет из Афин на острова.

Главный минус поездки на греческие курорты через ОАЭ — временные затраты на дорогу. Перелёт из Москвы в Абу-Даби займёт пять с половиной часов, ещё пять часов — из ОАЭ на острова. Кроме того, нужно учесть стыковку между рейсами. В общей сложности дорога будет занимать около 12 часов.

Ранее сообщалось, что Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Ограничений на количество въезжающих россиян нет, им не нужно проходить карантин или предъявлять сертификат вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесённом заболевании и наличии антител.