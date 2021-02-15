Россиянам пояснили, почему страховщики отказывают в выплатах по ОСАГО

https://static.news.ru/photo/e8f75688-f3c4-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мошенники приноровились обманывать страховые компании, из-за чего теперь они стали реже выплачивать компенсации при ДТП. Теперь даже добросовестным водителям придётся доказывать, что они ненамеренно попали в аварию.

Как пишет газета «Известия», число обращений по ОСАГО, которые имели признаки мошенничества, было почти неизменным весь прошлый год. Так, например компания «Согаз» добилась в 2020-м возбуждения 115 уголовных дел. Аферисты стали охотнее использовать приложения и видеорегистраторы, а страховщики усилили бдительность.

Впрочем, уверяют эксперты, чтобы водитель мог доказать, что он жертва обстоятельств и ему действительно причитается компенсация, он просто обязан делать фото и видео на месте аварии. Тогда страховщикам не придётся делать трасологическую экспертизу, которая может быть и не в пользу пострадавшего водителя.

Ещё одним важным пунктом защиты себя и своего автомобиля стало наличие видеорегистратора. Он может спасти в том случае, когда авария была бесконтактной — то есть её виновник совершил резкий манёвр или подрезал другого водителя и, не заметив этого, скрылся. Тогда доказать, что вы не просто так врезались в отбойник или уехали в кювет, поможет именно регистратор.

Ещё лучше, если в машине есть регистратор, без него ездить становится просто опасно с учетом разных автоподстав, — рассказала газете юрист Анжела Глебова.

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