Россиянам пояснили, почему страховщики отказывают в выплатах по ОСАГО

Мошенники приноровились обманывать страховые компании, из-за чего теперь они стали реже выплачивать компенсации при ДТП. Теперь даже добросовестным водителям придётся доказывать, что они ненамеренно попали в аварию.
Как
Впрочем, уверяют эксперты, чтобы водитель мог доказать, что он жертва обстоятельств и ему действительно причитается компенсация, он просто обязан делать фото и видео на месте аварии. Тогда страховщикам не придётся делать трасологическую экспертизу, которая может быть и не в пользу пострадавшего водителя.
Ещё одним важным пунктом защиты себя и своего автомобиля стало наличие видеорегистратора. Он может спасти в том случае, когда авария была бесконтактной — то есть её виновник совершил резкий манёвр или подрезал другого водителя и, не заметив этого, скрылся. Тогда доказать, что вы не просто так врезались в отбойник или уехали в кювет, поможет именно регистратор.
Ещё лучше, если в машине есть регистратор, без него ездить становится просто опасно с учетом разных автоподстав, — рассказала газете юрист Анжела Глебова.
Ранее NEWS.ru писал, что покупка нового автомобиля в пандемийный год не должна больно ударить по кошельку, поэтому эксперты дали несколько дельных советов, которые помогут получить машину по более выгодной цене.