Россиянам пояснили, как правильно рассортировывать мусор после праздников

https://static.news.ru/photo/0ad825d6-4ce7-11eb-a657-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям России рассказали, как правильно проводить сортировку мусора после праздников. Так, остатки пищи после новогоднего застолья следует утилизировать в серый контейнер, а бутылки из-под газировки, консервные банки и картонные коробки — в синий, следует из сообщения пресс-службы департамента ЖКХ города Москвы.

Картонные коробки из-под бытовой техники можно выбрасывать в синий контейнер. Что же касается праздничных пакетов — их следует использовать повторно, так как для переработки они, чаще всего, не подходят.

Редкое застолье обходится без сладкой газировки или минеральной воды. Как правило, они продаются в пластиковой или стеклянной таре. Пустые бутылки рекомендуется ополоснуть и высушить, после чего их можно смело отправлять в синий контейнер, — говорится в сообщении департамента.

То же самое можно сказать и о консервных банках. Их необходимо очистить от остатков пищи, ополоснуть водой и высушить. После этого такой мусор можно выбрасывать в синий контейнер, передаёт РИА Новости.

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