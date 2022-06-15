Россиянам посоветовали тренироваться в пасмурную погоду Тренер Помазной посоветовал тренироваться в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечного удара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренироваться на улице лучше в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечного или теплового удара, посоветовал тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной. В дождь заниматься не стоит, так можно переохладиться и заболеть, отметил он в разговоре с РИАМО.

Для занятий спортом на улице стоит подбирать прохладную пасмурную погоду, чтобы был легкий ветерок. Организму так будет легче справиться с тепловыми нагрузками, — сказал Помазной.

Он добавил, что каждому следует ориентироваться на свои ощущения, так как одни легко переносят высокую температуру, другие — низкую. Помазной призвал в первую очередь думать о своём здоровье.

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